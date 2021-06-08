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Диетолог назвала нежелательные напитки на диете

Диетолог назвала нежелательные напитки на диете

На диете необходимо пристально следить за тем, что вы пьете и в каком количестве. Иногда даже низкокалорийные напитки являются не лучшим вариантом, рассказала 8 июня врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

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