Диетолог назвала нежелательные напитки на диете

На диете необходимо пристально следить за тем, что вы пьете и в каком количестве. Иногда даже низкокалорийные напитки являются не лучшим вариантом, рассказала 8 июня врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.