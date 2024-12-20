Первый сборный груз из Петербурга достиг берегов Китая

Время в пути составило 45 дней Первый сборный груз, организованный Петербургским Центром поддержки экспорта, достиг берегов Китая, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
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