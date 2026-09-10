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Аргументы недели

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Берлин требует от Киева покупать немецкое

Берлин требует от Киева покупать немецкое

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль публично раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, потребовав, чтобы Киев «учитывал немецкие интересы» и покупал больше вооружений в Германии.

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