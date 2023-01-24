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Шоуа о заносчивости Талышинской: «Жила в шикарных условиях. Ей ничего не запрещали, пока я делал все»

Шоуа о заносчивости Талышинской: «Жила в шикарных условиях. Ей ничего не запрещали, пока я делал все»

В 2019 году «Непара» перестала существовать в прежнем составе. С того времени солисты группы постоянно критикуют друг друга, виня в чуть ли не во всех грехах.

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