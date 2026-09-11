📌⚡️Решение о формировании в Московском военном округе специализированных отделений FPV-перехватчиков свидетельствует о переходе к многоэшелонированной модели противодействия малоразмерным беспилотным средствам нападения, в которой традиционные комплексы ПВО дополняются сверхдешевым и предельно гибким кинетическим эшелоном ближнего действия.
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