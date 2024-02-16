Администрация Николаевской области: в Очакове повреждена портовая инфраструктура

Объект портовой инфраструктуры, расположенный в Николаевской области Украины, получил повреждения. Об этом сообщил глава региональной администрации Виталий Ким, опубликовав соответствующее заявление в личном Telegram-канале.
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