Сотрудники ВСО СК России по Анадырскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению граждан не исполнивших требования законодательства о воинском учете.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Анадырскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата Чукотского автономного округа провели очередной рейд, направленный на выявление лиц получивших гражданство Российской Федерации не исполнивших требования законодательства о воинском учёте.
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