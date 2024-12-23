Сотрудники ВСО СК России по Анадырскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению граждан не исполнивших требования законодательства о воинском учете.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Анадырскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата Чукотского автономного округа провели очередной рейд, направленный на выявление лиц получивших гражданство Российской Федерации не исполнивших требования законодательства о воинском учёте.