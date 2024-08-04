Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение помощи в устранении последствий наводнения на севере страны и отметил, что обратится к Москве за поддержкой, если возникнет такая необходимость, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).