Входящие в состав Европейского Союза державы стали накладывать блокировку на денежные переводы предприятий, которые расположены в оккупированных ВС киевского режима частях возвратившихся в состав Российской Федерацией регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии