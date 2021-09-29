Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

Последние новостиПолитикаУкраина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Марченкопрофессиональные украинцы в конец охренелиNikolay StepanovА мне интересно наблюдать за медленным издыханием этой иудиной страны и её мазепинского народца. "Пускай дохнут". И. Сталин, 1929 год. В адрес Украины сказано.Tania ЕременкоЛечиться им пора - это факт. Ваще ахренели от наглости. У нас газ грязный и конец всяческих инсинуаций.Александр ЛагуткинЭта взбесившаяся территория ещё чего-то требует от России!? Хватит, Россия столько лет содержала, строила города, заводы, инфраструктуру, защищала и освобождала эту территорию, именуемую Украиной. Теперь пусть вас Запад содержит. Отвалились от России все халявщики, как насосанные клопы. И слава Богу. Проживет Россия и без этой кучи небратьев-нахлебников. Ещё вечный враг нашей страны Бжезинский в бытность сетовал, - плохо, что с ног России отвалились огромные гири в виде всех небратских республик.semen 62Киев иди лесом... у России грязный газ. Для тогда вообще строили Северный поток-2.Boris MaxСтараюсь всё читать и смотреть про хохлоговнососию. Очень похоже на фэнтези... захватывает... и ржачь по полной...mark kapustin👍СГСергей Гре_в"..он над нами издевался.. ну, сумасшедший, что возьмешь?!"НЮНаталья ЮнчицТолько при условии входа в состав РФсаша пупкинДа не в Жисть!СергейС ума сошла? На кой хер они здесь сдались?ИванЕНЕВМЕРЛИКИ не могут НАСТАИВАТЬ в диалоге с РОССИЕЙ!mark kapustinАЩАлексей ЩербаковУкраина требует? Как будто Россия её вотчина! Вы, бандерлоги, ничего не попутали? Россия самостоятельная и самодостаточная страна и не растеряла свой суверенитет, как Украина, а потому с ней надо разговаривать не языком ультиматумов и принуждений, а на основе добрососедства и уважения, на основе справедливых контрактов и прекращения обращаться к своим покровителям из-за рубежа, которые в данном случае ничем не помогут, а только ещё больше усугубят ситуацию.Комментировать
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