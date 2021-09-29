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Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию.

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Дмитрий Марченко
профессиональные украинцы в конец охренели
Nikolay Stepanov
А мне интересно наблюдать за медленным издыханием этой иудиной страны и её мазепинского народца. "Пускай дохнут". И. Сталин, 1929 год. В адрес Украины сказано.
Tania Еременко
Лечиться им пора - это факт. Ваще ахренели от наглости. У нас газ грязный и конец всяческих инсинуаций.
Александр Лагуткин
Эта взбесившаяся территория ещё чего-то требует от России!? Хватит, Россия столько лет содержала, строила города, заводы, инфраструктуру, защищала и освобождала эту территорию, именуемую Украиной. Теперь пусть вас Запад содержит. Отвалились от России все халявщики, как насосанные клопы. И слава Богу. Проживет Россия и без этой кучи небратьев-нахлебников. Ещё вечный враг нашей страны Бжезинский в бытность сетовал, - плохо, что с ног России отвалились огромные гири в виде всех небратских республик.
semen 62
Киев иди лесом... у России грязный газ. Для тогда вообще строили Северный поток-2.
Boris Max
Стараюсь всё читать и смотреть про хохлоговнососию. Очень похоже на фэнтези... захватывает... и ржачь по полной...
mark kapustin
👍
Сергей Гре_в
"..он над нами издевался.. ну, сумасшедший, что возьмешь?!"
Наталья Юнчиц
Только при условии входа в состав РФ
саша пупкин
Да не в Жисть!
Сергей
С ума сошла? На кой хер они здесь сдались?
Иван
ЕНЕВМЕРЛИКИ не могут НАСТАИВАТЬ в диалоге с РОССИЕЙ!
mark kapustin
Алексей Щербаков
Украина требует? Как будто Россия её вотчина! Вы, бандерлоги, ничего не попутали? Россия самостоятельная и самодостаточная страна и не растеряла свой суверенитет, как Украина, а потому с ней надо разговаривать не языком ультиматумов и принуждений, а на основе добрососедства и уважения, на основе справедливых контрактов и прекращения обращаться к своим покровителям из-за рубежа, которые в данном случае ничем не помогут, а только ещё больше усугубят ситуацию.

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