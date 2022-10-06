Российский рынок производства алкоголя вырос к сентябрю на 12,3%

Производство алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, за девять месяцев увеличилось в России на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из материалов Росалкогольрегулирования.
Производство алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, за девять месяцев увеличилось в России на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из материалов Росалкогольрегулирования.
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