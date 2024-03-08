Отношение людей к памятникам, конечно, говорит о многом. Какие именно памятники они устанавливают, каким событиям, какие разговоры ведут при их осмотре, что их интересует при этом и так далее – все эти моменты позволяют многое узнать о настроениях людей, их общественно-политической позиции, отношении к истории своей и других стран.
Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы
Комментарии
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Игорь Михайлович
показательный пример того, как легко, всего за пару десятков лет, можно полностью "перепрошить" мировоззрение людей и вырастить поколение с нужной идеологией при помощи пропаганды
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6 час.
Гарибян Сусанна
Наплевать, но не забывать. Мы всё делаем правильно, и памятники на нашей земле это то малое, что мы можем воздать своим погибшим за их подвиг. Это то, что мы оставим своим правнукам, чтобы знали и помнили. А мнение иностранных идиотов нас не должно интересовать. Пусть лучше наведут порядок у себя дома и перестанут мочиться в кустики и за углом и в Англии и во Франции на елисейских полях, уберут помойки с улиц американских городов. А что касается "последних крошек" так мы ни у кого ничего не просим, да ещё и другим помогаем по всему миру. Нам бы перестать быть добренькими для чужеземцев, жили бы так, как им и не снилось.
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4 час.
Коська
Братцы!!! Как сказал один из великих БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!! П....ТЬ их надо смертным боем ЧТО БЫ ОБОС...СЬ И ПРОСИЛИСЬ, а НЕ МИНДАЛЬНИЧАТЬ, уже доминдальничались с МИГРАНТАМИ!!!
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2 час.
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