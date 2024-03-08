Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Гарибян Сусанна

Наплевать, но не забывать. Мы всё делаем правильно, и памятники на нашей земле это то малое, что мы можем воздать своим погибшим за их подвиг. Это то, что мы оставим своим правнукам, чтобы знали и помнили. А мнение иностранных идиотов нас не должно интересовать. Пусть лучше наведут порядок у себя дома и перестанут мочиться в кустики и за углом и в Англии и во Франции на елисейских полях, уберут помойки с улиц американских городов. А что касается "последних крошек" так мы ни у кого ничего не просим, да ещё и другим помогаем по всему миру. Нам бы перестать быть добренькими для чужеземцев, жили бы так, как им и не снилось.