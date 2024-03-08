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Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Американец на Мамаевом кургане крикнул русским: Дорогущий памятник, а доедаете крошки! Интуриста чудом спасли от толпы

Отношение людей к памятникам, конечно, говорит о многом. Какие именно памятники они устанавливают, каким событиям, какие разговоры ведут при их осмотре, что их интересует при этом и так далее – все эти моменты позволяют многое узнать о настроениях людей, их общественно-политической позиции, отношении к истории своей и других стран.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
показательный пример того, как легко, всего за пару десятков лет, можно полностью &quot;перепрошить&quot; мировоззрение людей и вырастить поколение с нужной идеологией при помощи пропаганды
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6 час.
Гарибян Сусанна
Наплевать, но не забывать. Мы всё делаем правильно, и памятники на нашей земле это то малое, что мы можем воздать  своим погибшим за их подвиг.  Это то, что мы оставим своим правнукам, чтобы знали и помнили. А мнение  иностранных идиотов нас не должно  интересовать. Пусть лучше наведут порядок  у себя дома и перестанут мочиться в кустики и за углом  и в Англии и во Франции на елисейских полях, уберут помойки с улиц  американских городов.  А что касается  &quot;последних крошек&quot; так мы ни у кого ничего не просим, да ещё и другим помогаем по всему миру. Нам бы перестать быть добренькими для чужеземцев, жили бы  так, как им и не снилось.
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4 час.
Коська
Братцы!!! Как сказал один из великих БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!! П....ТЬ их надо смертным боем ЧТО БЫ ОБОС...СЬ И ПРОСИЛИСЬ, а НЕ МИНДАЛЬНИЧАТЬ, уже доминдальничались с МИГРАНТАМИ!!!
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2 час.

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