Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

Футболист хочет подготовиться к будущему чемпионату мира Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет вернуться в испанский клуб «Барселона» перед чемпионатом мира в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на портал Gol Digital.
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