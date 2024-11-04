Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

Футболист хочет подготовиться к будущему чемпионату мира Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет вернуться в испанский клуб «Барселона» перед чемпионатом мира в 2026 году, пишет ТАСС со ссылкой на портал Gol Digital.