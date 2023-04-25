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Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто». У него 46 игр с 2+ очками в плей-офф, делит 18-е место в истории с Троттье

Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто». У него 46 игр с 2+ очками в плей-офф, делит 18-е место в истории с Троттье

Форвард «Тампы» отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ).  В активе россиянина стало 6 (1+5) очков в 4 играх текущего плей-офф.

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