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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о роли ведущей балетного гала-концерта в Йокогаме: «Определились, что я буду вести его на японском»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о роли ведущей балетного гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии.

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