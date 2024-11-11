Врач Михалева: белый хлеб разрешен всем, кроме людей с ожирением и диабетом

Белый хлеб — это не вредный продукт, однако он способствует набору лишнего веса. Этот продукт разрешен в питании всех, кроме людей с ожирением, сахарным диабетом любого типа и непереносимостью глютена, рассказала "Газете.
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