Солдатам Незалежной придётся покидать свои позиции из-за отсутствия западной помощи.В Пентагоне отметили, что из-за пробуксовки с выделением помощи Киеву, армии Незалежной придётся принимать "трудные стратегические решения" об отводе войск.
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