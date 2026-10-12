CAS подтвердил, что получил апелляцию Кондратюка: «Находимся на ранних стадиях процедуры, стороны обмениваются письменными заявлениями»

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально подтвердил получение апелляции российского фигуриста Марка Кондратюка против Международного союза конькобежцев (ISU).
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