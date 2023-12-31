31 декабря 2023 года ожидается магнитная буря мощностью в три балла. Это может негативно сказаться на здоровье людей, особенно тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
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