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В Самаре подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля

В Самаре подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля

Дорожный инцидент с участием электросамоката произошел вечером 20 октября на улице Советской Армии.Здесь  водитель автомобиля марки Ниссан Альмера осуществлял движение по Советской Армии со стороны Московского шоссе в сторону улицы Ново-Садовой.

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