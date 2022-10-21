В Самаре подросток на электросамокате угодил под колеса автомобиля

Дорожный инцидент с участием электросамоката произошел вечером 20 октября на улице Советской Армии.Здесь водитель автомобиля марки Ниссан Альмера осуществлял движение по Советской Армии со стороны Московского шоссе в сторону улицы Ново-Садовой.
Дорожный инцидент с участием электросамоката произошел вечером 20 октября на улице Советской Армии.Здесь водитель автомобиля марки Ниссан Альмера осуществлял движение по Советской Армии со стороны Московского шоссе в сторону улицы Ново-Садовой.
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