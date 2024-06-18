Петербуржцы рассказали о нежелательных профессиях для своих детей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.ru, проведенном среди жителей Санкт-Петербурга, родители высказали свое мнение о профессиях, которые они считают нежелательными для своих детей.
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