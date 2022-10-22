Мэттью Ткачак – 1-й игрок в истории «Флориды» с очками в 5 подряд матчах команды на старте сезона. У него 3+5 на отрезке

Мэттью Ткачак – 1-й игрок в истории «Флориды» с очками в 5 матчах подряд на старте сезона. Форвард, перешедший в «Пантерс» в межсезонье, набрал 8 (3+5) очков в 5 играх, включая 2 (1+1) балла в сегодняшнем матче с «Тампой» (2:3 ОТ).