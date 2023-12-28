Моор рассказал, за что в правительстве России похвалили Тюменскую область

В Тюменской области за год ввели в эксплуатацию 2,37 млн квадратных метров жилья. Именно за это регион похвалил зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщил губернатор Александр Моор в своем официальном telegram-канале.
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