Стешин уверен, что надписи в разграбленных магазинах сорвали маску с небратьевВоенкор Дмитрий Стешин в материале для "Комсомольской правды" пишет, что украинские боевики в Судже разграбили магазин "Пятёрочка" и оставили на здании многочисленные граффити.