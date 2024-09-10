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Можно ли насытить воду кислородом до такой степени, чтобы человек мог в ней дышать?

Можно ли насытить воду кислородом до такой степени, чтобы человек мог в ней дышать?

Пока что добиться этого не удалось При попадании воды в легкие возникает рефлекторный кашель, который способен привести к спазму дыхательных мышц.

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