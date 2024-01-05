Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Был у неё хороший когда то фильм -"Чучело"...Фанаты не оценили...
  • Александр Стародубцев
    А уж как они разваливаются, стоит только ветру перейти в усиленный, то как карточные домики валются.Почему вся Америк...
  • Астон Мартин
    рабочая виза на короткий срок и только работать , никаких ассимиляций ...🥸Мигранты назвали ...

В МИД РФ назвали Киев полигоном для испытаний методов цифровой борьбы с Москвой

В МИД РФ назвали Киев полигоном для испытаний методов цифровой борьбы с Москвой

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в ходе беседы с «РИА Новости» 5 января назвал Украину полигоном военного блока НАТО для испытаний различных методов борьбы с РФ в цифровом пространстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх