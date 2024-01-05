В МИД РФ назвали Киев полигоном для испытаний методов цифровой борьбы с Москвой

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в ходе беседы с «РИА Новости» 5 января назвал Украину полигоном военного блока НАТО для испытаний различных методов борьбы с РФ в цифровом пространстве.