Есть вещи, которые невозможно объяснить словами, пока не попробуешь сам. Один из таких феноменов — ощущение, когда металлический рычаг с характерным лязгом проходит через направляющие прорези, а рука чувствует каждую грань этого движения.
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