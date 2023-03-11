Репортёр

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    начинал за здравие , кончил за упокой....Российская СВО: ч...
  • Гарий Щерба
    Да  ПРОКЛЯТЫЙ  остров просто на просто  ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ....!!!В Великобритании ...
  • петр кузнецов
    если что , они геологи...ВСУ уходят из Арт...

Le Monde: Европа проваливает испытание, устроенное ей США

Le Monde: Европа проваливает испытание, устроенное ей США

Как известно, нескончаемый поток американских субсидий угрожает европейской промышленности. Первые европейские компании принялись размещать свои заводы на территории США в рамках американского протекционистского закона, известного под названием IRA.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх