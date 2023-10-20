Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине

Вашингтон обманывает весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментирую слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощи Украине «разумной инвестицией».
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