Мария Захарова проводит брифинг на полях Евразийского женского форума

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге традиционный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.
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