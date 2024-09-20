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Мария Захарова проводит брифинг на полях Евразийского женского форума

Мария Захарова проводит брифинг на полях Евразийского женского форума

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге традиционный брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики.

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