Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о «Северных потоках»

Москва после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет добиваться от Дании разъяснений, почему власти этой страны не выполняют обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Копенгагене Владимира Барбина.