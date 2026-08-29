Бойцы "Запада" за сутки уничтожили свыше 210 военных ВСУ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 210 украинских военнослужащих, 110 БПЛА самолетного типа и бронетранспортер (БТР) М1117.
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