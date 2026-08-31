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СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае.

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