На станции Мытищи обрушился фрагмент платформы, пострадавших нет

На станции Мытищи в Московской области обрушился фрагмент реконструируемой платформы. «Сегодня в 09:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления», — сообщили в Московской железной дороге (МЖД).