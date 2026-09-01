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На станции Мытищи обрушился фрагмент платформы, пострадавших нет

На станции Мытищи обрушился фрагмент платформы, пострадавших нет

На станции Мытищи в Московской области обрушился фрагмент реконструируемой платформы. «Сегодня в 09:42 при высадке пассажиров из электропоезда произошло локальное повреждение деревянного настила реконструируемой в настоящее время платформы №4 на станции Мытищи Ярославского направления», — сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

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