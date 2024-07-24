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Коронованные безумцы

Коронованные безумцы

Квентин Массейс. Аллегория глупости, 1510 г.В предыдущей статье мы говорили о монархах, сумасшествие которых, мягко говоря, вызывает большие сомнения, и есть серьёзные основания полагать, что они были оклеветаны их убийцами.

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