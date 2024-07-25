В поселке Карелии боятся вспышки инфекционного заболевания

Из-за проблем с электричеством и водой жители поселка Пяозерский рискуют отравиться некачественными продуктами 23 июля жители поселка Пяозерский 20 часов оставались без электроэнергии: ее отключили в 12:00 и дали только в 8 утра на следующий день.