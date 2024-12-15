В Крыму создадут единую цифровую платформу экомониторинга

В Крыму одобрили внедрение единой цифровой платформы экомониторинга в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории», ведущий научный сотрудник лаборатории Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.