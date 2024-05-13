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Саутгейт об интересе «МЮ»: «Переговоров не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее» 

Сообщалось, что манкунианцы видят в главном тренере сборной Англии долгосрочную замену Эрику тен Хагу.

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