Тренер ЦСКА Игдисамов назвал случайым несчастьем удаление Рейса в матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что пока не готов публично обсуждать санкции для футболиста клуба Матеуса Рейса, который получил прямую красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».