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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов назвал случайым несчастьем удаление Рейса в матче РПЛ

Тренер ЦСКА Игдисамов назвал случайым несчастьем удаление Рейса в матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что пока не готов публично обсуждать санкции для футболиста клуба Матеуса Рейса, который получил прямую красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

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