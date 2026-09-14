The Problem With Trying to Bypass Hormuz Using Pipelines

The East-West Pipeline in Saudi Arabia, which delivers oil to the shores of the Red Sea, has been an important workaround to the choking of tanker traffic by Iran in the Strait of Hormuz, the only exit for tankers from the Persian Gulf to the open sea.
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