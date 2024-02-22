Дилетант о политике Прямо отдыхаю я душой, читая с утра новости про моего земляка Максима Кузьминова.
Приятные новости середины недели
Комментарии
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Юрий Золотарев
Статья - БЛЕСК!! Здоровый и едкий юмор. Автор - умница!
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21 час.
фарид сабиров
РОССИЕ даже политически выгодно что там такие старые пи пи пи пи и дорасты . Что Бабайден что бармарель , чем тупее противник , тем легче побеДА.
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17 час.
А
Алексей
А может быть эти западные политики придуриваются?
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16 час.
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