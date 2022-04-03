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«Сама же в Израиле!» — Галкин ответил на едкое замечание Собчак о его срочном вылете за рубеж

«Сама же в Израиле!» — Галкин ответил на едкое замечание Собчак о его срочном вылете за рубеж

Ксения Собчак продолжает делать контент для своих подписчиков и обсуждает звезд, которые невольно попали в скандальные ситуации из-за ситуации в мире.

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