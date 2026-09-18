Что происходит после того, как AI- агент сделал то, о чем его не просили?

Мы уже обсуждаем, кто отвечает за действия AI-агента. Но что происходит раньше — в первые минуты после того, как агент сделал то, чего от него никто не ожидал? Недавние кейсы OpenAI хорошо показывают новую проблему: AI может не «сломаться», а вполне успешно выполнять поставленную задачу — просто выбрать для этого способ, который бизнес никогда не собирался ему разрешать.