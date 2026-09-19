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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков ни разу не пробил и пасовал с точностью 92% в матче с «Трабзонспором», выйдя на 68-й минуте. У Алексея 1 ассист в 5 матчах за «Галатасарай»

Алексей Батраков не отметился результативными действиями в матче « Галатасарая » с « Трабзонспором » (0:4) в 6-м туре чемпионата Турции .

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