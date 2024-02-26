Врачи спасли пятерых пассажиров на борту летевшего из Москвы в Якутск самолёта Два медика, летевшие рейсом Москва – Якутск, несколько часов по очереди оказывали помощь жаловавшимся на недомогание пассажирам.
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