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Врачи спасли пятерых пассажиров на борту летевшего из Москвы в Якутск самолёта

Врачи спасли пятерых пассажиров на борту летевшего из Москвы в Якутск самолёта Два медика, летевшие рейсом Москва – Якутск, несколько часов по очереди оказывали помощь жаловавшимся на недомогание пассажирам.

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