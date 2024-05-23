Идти на снижение зарплатных ожиданий ради работы готовы 33% туляков

Согласно данным нового опроса сервиса hh.ru, проведенного среди соискателей, 33% жителей Тульской области готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место.
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