Театр абсурда

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  • Андрей
    Уровень его - требовать снаряды и ругаться матом и расхваливать Вагнер .В остальном он далеко не копенгаген.Без названия
  • Леонид Руси
    Это ещё не люди, а шмакадявки, решившие, что можно орать на заслуженных героев... Этих насекомых гнать поганой тряпко...В ДНР теперь могу...
  • Константин Котельников
    Военному коменданту Мариуполя да и других прифронтовых  городах надо бы создать группы спецпатруля, в обязанность кот...В ДНР теперь могу...

Зачем Президент России обостряет «еврейский вопрос»?

Зачем Президент России обостряет «еврейский вопрос»?

«Путин говорит вслух то, о чём тихо думают еврейские общины по всему миру» Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами на днях заявил, что не понимает, как Владимир Зеленский, имея еврейские корни, может поддерживать неонацистов.

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