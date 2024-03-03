Траты офиса Зеленского на командировки превысили расходы шести министерств

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Работники офиса украинского президента Владимира Зеленского в прошлом году израсходовали на командировки средств из бюджета больше, чем шесть министерств Украины вместе взятых.
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