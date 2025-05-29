Ученые не ожидали: синоптик Леус рассказал, что рано утром 29 мая замечено сильное возмущение магнитного поля класса G3 Ольга БезродняяМощная геомагнитная буря класса G3 обрушилась на Землю 29 мая 2025 года.
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