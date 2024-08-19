"Тебя ликвидируют как предателя": Лукашенко допустил устранение Зеленского агентами Буданова*

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" допустил, что нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского может устранить руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
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